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05 октября 2021 года 12:15
Рубль в IV кв. 2021г останется одной из наиболее привлекательных валют ЕМ - "Открытие Инвестиции"
Рубль в IV квартале 2021г, скорее всего, останется одной из наиболее привлекательных валют ЕМ, отмечается в комментарии "Открытие Инвестиции" (Открытие Брокер"). "Рубль в понедельник подорожал к доллару на 0,4% и протестировал 72,40 руб./$1, по отношению к евро рубль вырос до 84,07 руб./EUR1 - лучший для российской валюты уровень с июня 2020г, - констатирует начальник отдела глобальных исследований Михаил Шульгин. - Рост цен на нефть после решения ОПЕК+ сохранить подписанный в июле план увеличения добычи стал главным драйвером укрепления рубля. В эквиваленте российской валюты баррель Brent поднялся до 5940 рублей, что является абсолютным рекордом, и мы не будем удивлены, если в ближайшее время цена окажется выше 6000 рублей за баррель североморского сорта". Также эксперт отметил, что обычно рост цен на рынке энергоносителей является глобально позитивным фактором для развивающихся рынков, поскольку сообщает об устойчивом развитии мировой экономики. Однако сейчас на фоне кризиса предложения рост цен на нефть и газ вносит заметный вклад в инфляционное давление, которое может стимулировать мировые центробанки начать повышать ставки раньше. А это уже негативный для рынков Emerging Markets фактор. Однако рубль здесь, на взгляд Шульгина, остается "белой вороной" и продолжает извлекать выгоду о конъюнктуры, как валюты страны-экспортера энергоносителей, где центробанк оперативно реагирует на повышение инфляции соответствующим повышением ставок. Аналитик полагает, что рубль в IV квартале должен оставаться одной из наиболее привлекательных валют ЕМ. "На начало текущей недели ситуация предполагала коррекцию пары USD/RUB в область 73,50-74,00 руб./$1, а затем возобновление нисходящей динамики, в рамках которой мы давно ждем достижения нашей цели на уровне 72,00 руб./$1. В ближайшие дни мы можем краткосрочно увидеть котировки ниже 72 руб./$1. При этом пока говорить об устойчивости таких уровней не приходится. Если же цены на Brent закрепятся в диапазоне $85-90/барр., тогда рубль может себе позволить сохранять диапазон 70-72 за единицу валюты США. Динамика рубля к евро может оказаться более ярко выраженной. По-прежнему ожидаем тестирование уровня 83 руб./EUR1", - прогнозирует стратег "Открытие Инвестиции". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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