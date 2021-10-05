Возможен рост цены акций Газпрома на 21% на горизонте года - "Инвестиционный банк Синара"

Возможен рост котировок акций "Газпрома" на 21% на горизонте 12 месяцев, рекомендация - "покупать", сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Датское энергетическое агентство в понедельник сообщило, что одна из двух ниток газопровода "Северный поток 2" соответствует всем техническим требованиям. Вторая нитка пока не удовлетворяет ряду требований для начала поступления газа. Практически сразу оператор газопровода Nord Stream 2 AG начал заполнять газом первую нитку с целью технического тестирования. Мы рассматриваем эту новость как еще одну позитивную веху для предстоящего запуска газопровода, однако наиболее критичной для сроков коммерческого запуска проекта является сертификация в качестве независимого оператора газотранспортной системы - ее должен провести немецкий регулятор. Весь процесс до первого официального заключения немецкого ведомства может продлиться до мая 2022 года. Наш рейтинг акций "Газпрома" - "покупать", считаем, что в ближайшие 12 месяцев котировки бумаги могут вырасти на 21%", - пишут аналитики банка Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

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