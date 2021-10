Возможен рост цены акций Газпрома на 21% на горизонте года - "Инвестиционный банк Синара"

.

.

.

.

.

.

.

Инвесторам стоит воспользоваться снижением котировок для покупки акций Facebook Inc., считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев. "Хотя акции Facebook могут остаться под давлением из-за негативных новостей, мы считаем, что влияние сбоя в понедельник на финансовые показатели... читать дальше

.

Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций США, убрав акции Boston Scientific, ServiceNow Inc. и Hasbro Inc. и включив в подборку бумаги Bristol Myers Squibb, Zendesk Inc. и McDonald's Corp. "Мы решили значительно обновить портфель, сохранив секторальную... читать дальше