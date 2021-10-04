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04 октября 2021 года 19:01
Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 5 октября в фокусе будут макростатистика и выступление главы ЕЦБ: - выходной день на биржах Китая; - окончательные индексы деловой активности в секторе услуг стран Европы (10:55-11:30 МСК) и США (16:45 МСК) в сентябре; - индекс цен производителей еврозоны в августе (12:00 МСК); - торговый баланс США за август (15:30 МСК); - индекс деловой активности ISM в секторе услуг США за сентябрь (17:00 МСК); - выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (18:00 МСК); - выступления представителей ФРС (в течение дня). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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04 октября 2021 года 18:53
Рост цен на уголь положительно скажется на финансовых результатах "Мечела" и "Распадской", отмечается в аналитическом материале "Финама". "Котировки акций "Мечела" и "Распадской" продолжают расти. Очевидно, это связано со стремительным ростом котировок каменного угля, которые за год подскочили в 4... читать дальше
.04 октября 2021 года 18:30
Котировки акций Infineon, Tesco и "АЛРОСА" могут вырасти на текущей неделе, говорится в аналитическом материале инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". "5 октября менеджмент Infineon Technologies проведет День инвестора. Менеджмент может сохранить прогноз текущей рентабельности в... читать дальше
.04 октября 2021 года 18:05
Котировки акций "Газпрома" в целом обладают потенциалом роста выше 400 рублей за штуку при сохранении цен на газ на повышенном уровне, говорится в комментарии аналитика "Финама" Сергея Кауфмана. "Мы нейтрально настроены по отношению к "Газпрому" на данный момент. На наш взгляд, котировки акций... читать дальше
.04 октября 2021 года 17:44
Покупка акций "Совкомфлота" в текущий момент - это долгосрочные инвестиционные вложения, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Павла Гаврилова. "В текущий момент в акциях не наблюдается большого интереса со стороны инвесторов. Во-первых, это связано со значительным ухудшением... читать дальше
.04 октября 2021 года 17:23
Долгосрочный потенциал роста котировок акций "Газпрома" еще не отыгран, прогнозная цена на конец 2022 года повышена до 458,13 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". Динамика котировок бумаг эмитента сохранит зависимость от экспортных цен и объемов... читать дальше
.04 октября 2021 года 17:05
"Финам" рекомендует покупать обыкновенные и привилегированные акции "Башнефти" с прогнозной ценой 1699 рублей и 1410 рублей на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциалы роста 16,4% и 28,3% соответственно, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Башнефть" стала одним... читать дальше
.04 октября 2021 года 16:45
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Owens Corning, Williams-Sonoma Inc., Lam Research, NXP Semiconductors NV и Vertex Pharmaceuticals, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперты добавили в топ-5 акций... читать дальше
.04 октября 2021 года 16:22
Рубль, вероятно, краткосрочно будет торговаться в диапазоне 72-73,5 руб./$1 - Сбер Управление Активами
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 72-73,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин. "Дальнейшая динамика рубля будет вновь определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, геополитическим... читать дальше
.04 октября 2021 года 16:03
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "ММК", "Газпром", "Северсталь", "АЛРОСА" и "РусАл", говорится в комментарии инвесткомпании. "Газпром" - российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой... читать дальше
.04 октября 2021 года 15:43
Котировки акций "НОВАТЭКа" в ближайшее время могут обновить максимум на уровне 2025,80 рубля за штуку с перспективой развития роста в случае сохранения высоких цен на газ, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Котировки акций "НОВАТЭКа"... читать дальше
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