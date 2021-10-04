Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 5 октября в фокусе будут макростатистика и выступление главы ЕЦБ:

- выходной день на биржах Китая;

- окончательные индексы деловой активности в секторе услуг стран Европы (10:55-11:30 МСК) и США (16:45 МСК) в сентябре;

- индекс цен производителей еврозоны в августе (12:00 МСК);

- торговый баланс США за август (15:30 МСК);

- индекс деловой активности ISM в секторе услуг США за сентябрь (17:00 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (18:00 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня).

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