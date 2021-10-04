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04 октября 2021 года 17:23
Долгосрочный потенциал роста цены акций Газпрома еще не отыгран - "Фридом Финанс"
Долгосрочный потенциал роста котировок акций "Газпрома" еще не отыгран, прогнозная цена на конец 2022 года повышена до 458,13 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". Динамика котировок бумаг эмитента сохранит зависимость от экспортных цен и объемов поставок продукции, указывают в инвесткомпании. Достижение котировками акций "Газпрома" исторических максимумов не стало неожиданностью или сенсацией, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко. "Цена на газ в Европе достигла $1200 за тыс. куб. м, что и обусловило продолжение ралли в котировках бумаг корпорации. Цены на газ подталкивает усиление спроса при дефиците предложения. АТР столкнулся с острой нехваткой энергоресурсов, а цены на местном спотовом рынке выше, чем на европейском, поэтому основные объемы СПГ поставляются именно в Азию. При этом уровень запасов в ПХГ рискованно низок: в преддверии отопительного сезона он составляет лишь 75% от планового. В то же время высокие цены на газ вынуждают потребителей экономить, воздерживаясь от значительного пополнения запасов", - указывает он. По сути, констатирует Ващенко, на этом рынке образовался замкнутый круг, когда поставщики не могут нарастить объемы экспорта на европейский рынок ввиду ограничений, предусмотренных Третьим энергопакетом, и фактической загруженности собственных мощностей. "Газпром" на текущий момент увеличил добычу на 18,4%, до 298,2 млрд куб. м. Экспорт в дальнее зарубежье за семь месяцев 2021 года вырос на 23,2%, до 115,3 млрд куб. м, приблизившись к историческому максимуму. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать отток СПГ на премиальные рынки, отмечает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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