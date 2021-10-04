Долгосрочный потенциал роста цены акций Газпрома еще не отыгран - "Фридом Финанс"

Долгосрочный потенциал роста котировок акций "Газпрома" еще не отыгран, прогнозная цена на конец 2022 года повышена до 458,13 рубля за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

Динамика котировок бумаг эмитента сохранит зависимость от экспортных цен и объемов поставок продукции, указывают в инвесткомпании.

Достижение котировками акций "Газпрома" исторических максимумов не стало неожиданностью или сенсацией, отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко. "Цена на газ в Европе достигла $1200 за тыс. куб. м, что и обусловило продолжение ралли в котировках бумаг корпорации. Цены на газ подталкивает усиление спроса при дефиците предложения. АТР столкнулся с острой нехваткой энергоресурсов, а цены на местном спотовом рынке выше, чем на европейском, поэтому основные объемы СПГ поставляются именно в Азию. При этом уровень запасов в ПХГ рискованно низок: в преддверии отопительного сезона он составляет лишь 75% от планового. В то же время высокие цены на газ вынуждают потребителей экономить, воздерживаясь от значительного пополнения запасов", - указывает он.

По сути, констатирует Ващенко, на этом рынке образовался замкнутый круг, когда поставщики не могут нарастить объемы экспорта на европейский рынок ввиду ограничений, предусмотренных Третьим энергопакетом, и фактической загруженности собственных мощностей. "Газпром" на текущий момент увеличил добычу на 18,4%, до 298,2 млрд куб. м. Экспорт в дальнее зарубежье за семь месяцев 2021 года вырос на 23,2%, до 115,3 млрд куб. м, приблизившись к историческому максимуму. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать отток СПГ на премиальные рынки, отмечает аналитик инвесткомпании.

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