"Финам" рекомендует покупать акции Башнефти

"Финам" рекомендует покупать обыкновенные и привилегированные акции "Башнефти" с прогнозной ценой 1699 рублей и 1410 рублей на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциалы роста 16,4% и 28,3% соответственно, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Башнефть" стала одним из наиболее пострадавших от сделки ОПЕК+ нефтяником. Однако сейчас компания начинает постепенно восстанавливать добычу, хотя и медленнее, чем аналоги. Мы полагаем, что к 2023 году данный процесс может завершиться, что позволит "Башнефти" увеличить финансовые результаты выше доковидного уровня. Отметим, что в настоящий момент привлекательнее выглядят "префы" за счет высокого по историческим меркам дисконта к обыкновенным акциям", - отмечают эксперты.

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