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04 октября 2021 года 16:45
BCS назвал топ-5 акций США на текущую неделю
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Owens Corning, Williams-Sonoma Inc., Lam Research, NXP Semiconductors NV и Vertex Pharmaceuticals, говорится в комментарии инвесткомпании. Эксперты добавили в топ-5 акций текущей недели Owens Corning - одного из крупнейших в мире производителей композитных и стройматериалов. "Новый CEO планирует реализацию стратегий по увеличению рентабельности и EPS. С фундаментальной точки зрения акции торгуются с большим дисконтом к бумагам других производителей стройматериалов. На наш взгляд, такой дисконт уже не оправдан", - отмечают в инвесткомпании. Еще один новый фаворит - Williams-Sonoma Inc. - крупнейший специализированный ритейлер в сегменте товаров для дома. "Результаты компании в период коронакризиса подкрепляют нашу уверенность в способности руководства стимулировать рост продаж за счет внедрения инновационных продуктов, повышать операционную эффективность и генерировать денежные средства. Ритейлер дважды повышал дивиденды в течение пандемии и объявил о новой программе обратного выкупа акций", - пишут аналитики. "Lam Research поставляет оборудование для производства пластин и критичные для производства полупроводников услуги. Intel и TSMC объявили об агрессивных долгосрочных планах повышения расходов на производство. Сейчас полупроводниковые компании, не способные удовлетворить спрос, обращаются к производителям пластин наподобие Lam. Среди других долгосрочных драйверов отметим "гонку вооружений" в сегменте полупроводников между США и Китаем. Рост облачных дата-центров и ранняя стадия цикла смартфонов с поддержкой 5G станут факторами долгосрочного роста компании", - отмечают эксперты. По-прежнему в списке находится NXP Semiconductors NV, предлагающий широкий спектр полупроводниковой продукции. "NXP - ведущий поставщик полупроводников для авторынка. Согласно данным за 2020 год, доля рынка NXP и Infineon находится в рамках 11-13%, а более половины мирового рынка поделено между несколькими некрупными игроками. Такая ситуация дает NXP возможность серьезно нарастить рыночную долю. NFC - один из многочисленных сегментов роста для NXP. Компания реализует привлекательную модель интегрированного производства, что дает ей конкурентное преимущество, особенно в период сложностей с поставками полупроводников", - обращают внимание аналитики инвесткомпании. Vertex Pharmaceuticals - биотехнологическая компания, специализирующаяся на редких заболеваниях, остается в топ-списке. "Котировки акций эмитента серьезно просели за последний год в свете решения компании о прекращении разработки двух экспериментальных препаратов. Мы рассматриваем падение котировок как чрезмерную реакцию и одновременно как возможность для покупки бумаг, поскольку компания наращивает рентабельность и прибыль, а ее результаты превышают ожидания рынка, - пишут эксперты. - Также отметим ассортимент продукции компании с фокусом на препараты от муковисцидоза и обширный портфель препаратов в разработке. Мы повышаем наши оценки EPS компании на 2021-22 гг. до $12,35 и $13,20". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ТОП5-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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