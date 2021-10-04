Индекс S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 4300-4370п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4300-4370 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Индекс S&P 500 остается под уровнем 50-дневной скользящей средней, хотя поднялся выше 4350 пунктов. RSI все еще указывает на тенденцию к снижению, а новая поддержка сформировалась у отметки 4300 пунктов. Ее достижение может сигнализировать о начале коррекции к 4230 пунктам", - отмечает аналитик Эркен Кичибаев.

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