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04 октября 2021 года 15:00
"Финам" рекомендует покупать акции iShares U.S. Medical Devices ETF с целью $73,74
"Финам" рекомендует покупать акции iShares U.S. Medical Devices ETF с целевой ценой $73,74 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 17,45%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Индексный фонд с привязкой к поставщикам медицинского оборудования за последний год показывает достойную доходность, и в условиях пандемии коронавируса сложно переоценить вклад этого сектора в борьбу с COVID-19. Возросшая в глобальном масштабе потребность в современной медицинской технике, в том числе реанимационном оборудовании, обусловила стремительный рост выручки и прибыли крупных поставщиков медицинских девайсов, впечатляющую динамику демонстрируют финансовые показатели производителей лабораторной продукции для анализов на коронавирус", - отмечает аналитик Саидова Зарина. Эксперт указывает на следующие факторы роста: - По оценкам Business Research Company, рынок медицинского оборудования в 2020г достиг $ 456,8 млрд, а за период с 2015г его среднегодовой темп роста составил 3,5%. Как ожидается, к 2030г величина данного рынка увеличится до $ 863,2 млрд. - По оценкам Precedence Research, мировой рынок медицинских девайсов к 2027г достигнет $ 671,5 млрд и покажет среднегодовой темп роста на уровне 5,2% в период с 2020г. - Инновации в медицине продолжают двигать сектор медицинского оборудования вперед, роботизация и миниатюризация медицинского, в том числе хирургического, оборудования позволяют совершенствовать процедуры и лечить все больше заболеваний, а в условиях пандемии коронавируса сектор здравоохранения как никогда нуждается в самой совершенной медицинской технике. - Расходы на здравоохранение в Соединенных Штатах показывают стабильный рост на протяжении последних 60 лет, и, по некоторым оценкам, к 2028г страна будет тратить на здравоохранение $ 6,2 трлн в год - почти 20% от ВВП. В 2022г, по прогнозам PwC Health Research Institute, затраты на здравоохранение увеличатся на 6,5% по сравнению с текущим годом на фоне эффекта пандемии коронавируса. - Аналитик констатирует, что если в период первых волн COVID-19 население сокращало и откладывало плановые визиты к врачам и обращалось в больницы по большей части только в экстренных случаях, то в последующем отношение людей к происходящему стало меняться - жители США и других стран стали постепенно возобновлять посещения врачей, наверстывать пропущенные плановые осмотры, обследования и процедуры. Многие либо уже перенесли COVID-19, либо привились, и обострившиеся из-за коронавируса хронические заболевания миллионов жителей планеты требуют врачебного вмешательства. Все это, на взгляд Саидовой, создает условия для наращивания выручки и прибыли ведущих поставщиков медицинской техники. - Кроме того, с учетом сохранения высокой заболеваемости и смертности во многих странах продолжает расти потребность в реанимационном и палатном оборудовании, в различных видах аппаратуры для поддержки дыхания. "Также мы отмечаем тенденцию более внимательного отношения населения к своему здоровью - люди все более заинтересованы в постоянном мониторинге здоровья, в том числе с помощью специализированных гаджетов, нательных девайсов и мобильных приложений. Таким образом, подъем инфекционной заболеваемости, ухудшение ситуации с хроническими заболеваниями в глобальном масштабе и старение населения в странах Запада неизбежно приведут к росту спроса на медицинское оборудование в долгосрочной перспективе", - заключает стратег "Финама". iShares U.S. Medical Devices ETF - индексный биржевой фонд, отслеживающий динамику индекса Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, который, в свою очередь, состоит из акций компаний-производителей и дистрибьюторов медицинской техники и устройств. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ETF-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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