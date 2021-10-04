Курс доллар/рубль на этой неделе будет находиться в диапазоне 72,3-73,75 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Курс доллар/рубль на этой неделе будет находиться в диапазоне 72,3-73,75 руб./$1, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB закончил неделю около отметки в 72,75 руб./$1, - напоминают аналитики банка. - В понедельник курс растет на 0,15% и находится около 72,9 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. Высокие цены на энергоносители продолжают поддерживать российские активы, в связи с чем динамика курса USD/RUB будет во многом зависеть от исходов заседания ОПЕК+. Если картель, как призывает США, увеличит добычу сверх плана, то нефтяные котировки должны снизиться, что негативно скажется на рубле".

Впрочем, при противоположном сценарии фьючерсы Brent могут вновь превысить отметку в $80/барр., на фоне чего курс USD/RUB попробует снизиться в сторону 72,5 руб./$1, полагают эксперты.

По их мнению, на этой неделе не менее важной для рубля будет и публикация сентябрьских трудовых данных в США. В среду инвесторы будут оценивать неофициальные данные от ADP, и если они не предоставят особых сюрпризов, то реакция на публикацию может быть лишь умеренной. Пятничные же официальные данные должны сильнее повлиять на рыночные настроения.

"Если занятость в сентябре не вырастет слабо, то курс USD/RUB может показать умеренный рост - подтверждение скорого начала сворачивания программы QE негативно скажется на рисковых активах, впрочем, инвесторы во многом уже ожидают такой сценарий, что не располагает к особо негативной реакции. При обратном же сценарии рисковый аппетит на рынке может усилиться, и курс USD/RUB попробует опуститься ниже отметки в 72,5 руб./$1. Пока такой вариант развития событий мы видим менее вероятным, но в целом ожидаем, что на этой неделе курс USD/RUB будет находиться в диапазоне 72,3-73,75 руб./$1", - прогнозируют аналитики банка.

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