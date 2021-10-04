"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 188 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 188 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: 174 руб., потенциальная доходность: 8,6%, стоп-приказ: 167,8 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания зарабатывает преимущественно на комиссии, поэтому текущая волатильность на рынке может принести ей дополнительный доход. Помимо этого, в декабре биржа планирует запустить утренние торги акциями, что также обеспечит дополнительный комиссионный доход", - отмечают аналитики "Финама".

"С технической точки зрения бумага находится вблизи от ключевого уровня поддержки в рамках восходящего тренда. Открывать позиции рекомендуем при достижении 174 рублей с целью 189 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 167,8 рубля риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4", - указывают эксперты.

ПАО "Московская биржа" - крупнейший российский биржевой холдинг. Является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами и валютой.

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