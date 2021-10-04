Индекс Мосбиржи закроет торги в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4060-4120п - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи закроет торговую сессию в понедельник, скорее всего, в диапазоне 4060-4120 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Акции "ВСМПО-Ависма" вырвались в лидеры роста в понедельник утром. По всей видимости, инвесторы ожидают, что котировки титана начнут с запозданием отыгрывать рост цен на цветные металлы. Кроме того, эмитент, вероятнее всего, выплатит дивиденды по итогам 2021г после двухлетней паузы, что также обусловливает пересмотр справедливой стоимости компании рынком". - отмечает аналитик Александр Осин.

Бумаги "Мечела" немного поднялись, следуя за движением цен на уголь. Однако риски для сектора, по мнению эксперта, по-прежнему формирует ситуация в Китае, где из-за растущих котировок сырья уже вводятся ограничения по энергоснабжению. Эффект (с учетом размеров экономики КНР) будет эквивалентен увеличению предложения на мировом рынке и составит 0,1-0,9% от объема потребления. Судя по тому, как подобные регуляторные решения влияют на рынок нефти, темпы снижения цен на уголь составят от одного до нескольких процентов в год. В то же время Осин отмечает, что угольный рынок более волатилен, чем нефтяной.

"Бумаги "Акрона" открыли торги, демонстрируя сравнительно слабую динамику. Инвесторов беспокоит неопределенность в отношении объема выплат акционерам. Ранее промежуточный дивиденд в 30 руб. на акцию, возможно, разочаровал биржевых игроков. Однако (даже с учетом рисков в отношении дивидендной политики) финансовая статистика за первое полугодие и стабильность цен в ключевых сегментах деятельности "Акрона" могут привести к повышению средних оценок справедливой стоимости бумаг на 5-15%", - полагает эксперт инвесткомпании.

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