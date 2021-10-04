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04 октября 2021 года 13:25
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amgen с целью $243
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amgen с целевой ценой $243 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: от $217,70, потенциальная доходность: 11,62%, стоп-приказ: $208, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что чистая прибыль Amgen по GAAP за первую половину 2021г составила $2,1 млрд, что на 41,8% ниже по сравнению с $3,6 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 0,5% до $12,427 млрд. Недавно FDA одобрило ингибитор PCSK9 Repatha для лечения различных форм семейной гиперхолестеринемии, что, по мнению аналитиков "Финама", станет в краткосрочной перспективе триггером для роста котировок Amgen. "С технической точки зрения котировки находятся у сильного уровня поддержки, расположенного в районе $210. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте до $217,70. При покупке на 11,3% и выставлении стоп-заявки на уровне $208 риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,61", - указывают стратеги инвесткомпании. Amgen - американская транснациональная биофармацевтическая компания, является одной из крупнейших в мире независимых биотехнологических компаний. Компания открывает, разрабатывает, производит и распространяет лекарственные средства для лечения серьезных болезней. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-AMGEN-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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