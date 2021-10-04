Возвращение цены нефти в диапазон $70-75/барр. зависит от результатов встречи ОПЕК+ - Банк "Открытие"

Возвращение цены нефти в более комфортный для покупателей диапазон $70-75 за баррель Brent зависит от результатов встречи ОПЕК+ 4 октября, отмечает руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

"При текущей ситуации с исторически рекордными ценами на газ и уголь в зону $70 за баррель нефть может вернуться только при условии существенного наращивания добычи странами ОПЕК+ и/или замедлением потребления нефти из-за новых коронавирусных ограничений. Более вероятным видится сценарий умеренного повышения добычи нефти и нахождения котировок в диапазоне $75-78 за баррель Brent. При отсутствии решения о внеплановом увеличении добычи нефть может протестировать уровни выше $80-83 за баррель Brent", - прогнозирует Морина.

Формально квоты на октябрь уже определены, на рынок дополнительно должны поступить 400 тысяч баррелей нефти от ОПЕК+, отмечает эксперт. Пострадавшая нефтедобыча в США также плавно восстанавливается, и уже c 10 по 24 сентября на рынок вернулся 1 миллион баррелей нефти (из около 1,7 миллиона баррелей, выпавших из-за урагана Ида).

Совещание ОПЕК+ 4 октября по плану должно пересмотреть квоты на ноябрь, т.е. на месяц вперед. "Будет интересно понаблюдать, есть ли у стран-участниц возможность быстро нарастить добычу и, к примеру, повысить ее уже в октябре, пока на рынке действует ажиотажный спрос, - пишет Морина. - В сентябре страны ОПЕК соблюдали соглашение об ограничении добычи с превышением на 14%, хотя и добавили 420 тысяч баррелей на рынок (включая дополнительные объемы Ирана, Ливии и Венесуэлы, не включенные в соглашение). Существенное недовыполнение добычи отмечается в Анголе, Конго, Экваториальной Гвинее и Нигерии, в то время как крупнейшие нефтедобывающие страны - Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Ирак - выполняют соглашение близко к 100%".

Энергетический кризис в Азии и Европе, более ранний переход к "зеленой" повестке, чем это возможно в действительности, на взгляд аналитика банка, срабатывают поддержкой нефтяным ценам.

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