ITI Capital рекомендует инвестировать в глобальный нефтегазовый сектор

ITI Capital рекомендует инвестировать в основном в глобальный нефтегазовый сектор в рамках рефляционной торговли, поскольку это единственный сектор, динамика которого значительно отстает от динамики базовых активов, говорится в аналитическом материале главного инвестиционного стратега инвесткомпании Искандера Луцко.

Эксперт указывает, что текущий разрыв между показателями составляет порядка 50% исходя из соответствующей цены на нефть, а в металлургической и горнодобывающей отраслях он увеличился до 20%.

"Мы ожидаем, что рост цен на газ приведет к замене газа на другие виды энергоносителей и будет способствовать дальнейшему повышению спроса на нефть (целевая цена на конец года - $90/барр.), удорожанию газа в Европе до €115/МВт ч (частично обусловленному ростом стоимости эмиссионных квот по сравнению с предыдущими аукционами), увеличению спроса на бензин, авиакеросин в связи со смягчением ограничительных мер и на энергетический уголь в среднесрочной перспективе в качестве альтернативы газу. Удорожание нефти, газа, угля и электроэнергии обусловлено преимущественно самоускоряющимся спиралевидным ростом цен на углерод/газ", - пишет Луцко.

Поскольку приближается зимний отопительный сезон, а предложение остается ограниченным как с точки зрения импорта, так и с точки зрения запасов, в конце цикла вырастут спрос и цены, что, по мнению эксперта, может привести к кратковременной стабилизации на рынке в середине 2022г.

"Однако даже после этого структурный дефицит может остаться проблемой из-за сворачивания долгосрочной программы капитальных вложений после ипотечного кризиса в 2007г в пользу краткосрочной программы капитальных вложений, а также из-за внедрения альтернативной/"зеленой" энергетики и многих других факторов, - отмечает стратег инвесткомпании. - Чем ниже уровень запасов, который сейчас приближается к критическому операционному уровню, тем выше риск и тем больше ценовая премия за дефицит, особенно если в предстоящий зимний отопительный сезон ухудшится погода".

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