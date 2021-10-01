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01 октября 2021 года 18:52
"Финам" рекомендует покупать акции Lam Research с целью $673,30
"Финам" рекомендует покупать акции Lam Research с целевой ценой $673,30 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 18,3% без учета дивидендов, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "5G, искусственный интеллект, интернет вещей, зеленые технологии, цифровизация многих отраслей после COVID-19 - вот лишь краткий перечень драйверов роста производства полупроводников в ближайшие годы. Мы считаем, что Lam Research как поставщик необходимого для сектора оборудования может стать одним из основных бенефициаров указанных трендов, а также является неплохой долгосрочной ставкой на расширение рынка чипов и микросхем", - пишет аналитик Александр Ковалев. Эксперт отмечает факторы привлекательности компании: - По оценкам WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), в 2021г мировые продажи микросхем могут достигнуть $ 550 млрд (+25% г/г), а в 2022-2025гг показать рост на 7-10% ежегодно. Lam Research является одним из лидеров на рынке полупроводникового оборудования и может стать бенефициаром бума в индустрии. - Ключевые клиенты Lam Research (Samsung, Intel, TSMC) в 2021г объявили о значительных инвестициях в полупроводниковые подразделения, которые в совокупности могут достичь $ 400 млрд в течение следующих 3 лет. - Суперцикл 5G, цифровизация многих отраслей как последствие COVID-19, острая необходимость более совершенных чипов для AI, облачных технологий, продуктов интернета вещей, автомобильной промышленности и других отраслей создают комплекс драйверов роста для производителей полупроводникового оборудования, где концентрация рынка выше, чем в полупроводниковой промышленности, что должно положительно сказаться на крупнейших игроках. - Компания щедро вознаграждает инвесторов: совокупный остаточный размер одобренной советом директоров программы выкупа акций на конец июня 2021г составил $ 4,2 млрд, что эквивалентно 5,25% от текущей капитализации компании. Дивидендная доходность NTM может составить 1,09%. - Важным конкурентным преимуществом Lam Research в ближайшие годы останутся инвестиции в R&D. На протяжении последних 10 лет компания инвестировала в разработки в среднем 14,22% от выручки - этот показатель незначительно, но все же выше аналогичного у главного американского конкурента Lam Research, Applied Materials (13,44%). Lam Research Corporation - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов, используемых производителями мобильных телефонов, ПК, серверов, носимых устройств, автомобилей и устройств хранения данных. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-LAM/RESEARCH-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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