"Финам" рекомендует покупать акции Lam Research с целью $673,30

"Финам" рекомендует покупать акции Lam Research с целевой ценой $673,30 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 18,3% без учета дивидендов, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"5G, искусственный интеллект, интернет вещей, зеленые технологии, цифровизация многих отраслей после COVID-19 - вот лишь краткий перечень драйверов роста производства полупроводников в ближайшие годы. Мы считаем, что Lam Research как поставщик необходимого для сектора оборудования может стать одним из основных бенефициаров указанных трендов, а также является неплохой долгосрочной ставкой на расширение рынка чипов и микросхем", - пишет аналитик Александр Ковалев.

Эксперт отмечает факторы привлекательности компании:

- По оценкам WSTS (World Semiconductor Trade Statistics), в 2021г мировые продажи микросхем могут достигнуть $ 550 млрд (+25% г/г), а в 2022-2025гг показать рост на 7-10% ежегодно. Lam Research является одним из лидеров на рынке полупроводникового оборудования и может стать бенефициаром бума в индустрии.

- Ключевые клиенты Lam Research (Samsung, Intel, TSMC) в 2021г объявили о значительных инвестициях в полупроводниковые подразделения, которые в совокупности могут достичь $ 400 млрд в течение следующих 3 лет.

- Суперцикл 5G, цифровизация многих отраслей как последствие COVID-19, острая необходимость более совершенных чипов для AI, облачных технологий, продуктов интернета вещей, автомобильной промышленности и других отраслей создают комплекс драйверов роста для производителей полупроводникового оборудования, где концентрация рынка выше, чем в полупроводниковой промышленности, что должно положительно сказаться на крупнейших игроках.

- Компания щедро вознаграждает инвесторов: совокупный остаточный размер одобренной советом директоров программы выкупа акций на конец июня 2021г составил $ 4,2 млрд, что эквивалентно 5,25% от текущей капитализации компании. Дивидендная доходность NTM может составить 1,09%.

- Важным конкурентным преимуществом Lam Research в ближайшие годы останутся инвестиции в R&D. На протяжении последних 10 лет компания инвестировала в разработки в среднем 14,22% от выручки - этот показатель незначительно, но все же выше аналогичного у главного американского конкурента Lam Research, Applied Materials (13,44%).

Lam Research Corporation - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов, используемых производителями мобильных телефонов, ПК, серверов, носимых устройств, автомобилей и устройств хранения данных.

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