Дивдоходность акций Юнипро за 2021г может составить около 11% - BCS Express

Дивидендная доходность акций "Юнипро" по итогам 2021 году может составить около 11%, говорится в обзоре BCS Express.

"Юнипро" - одна из наиболее интересных компаний в секторе электроэнергетики на IV квартал текущего года. Во II квартале компания запустила энергоблок №3 Березовской ГРЭС и с мая начала получать повышенные платежи за мощность по программе ДПМ. Благодаря этому компания ожидает существенного улучшения финансовых показателей и намерена увеличить дивиденды до 20 млрд рублей за год. С учетом уже выплаченных в июне 2021 году 8 млрд рублей в декабре ожидается к выплате 12 млрд рублей или 0,19 рубля на акцию. Дивидендная доходность по текущим котировкам составляет 6,9%, а всего в 2021 году - в районе 11%", - отмечают аналитики инвесткомпании.

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