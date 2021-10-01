"Финам" открыл торговую идею "покупать акции AbbVie с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,3%, стоп-приказ: $104, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания на текущий момент торгуется с крупным дисконтом относительно аналогов по форвардным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2022 год. Мы полагаем, что значительная недооцененность позволит AbbVie опередить рынок по доходности в перспективе ближайшего года. По итогам II квартала 2021 года выручка AbbVie увеличилась в годовом выражении на 33,9%, до $13,96 млрд, превысив усредненный прогноз на $320 млн. В частности, выручка иммунологического сегмента возросла на 15,1%, до $6,12 млрд, продажи гематологического онкологического сегмента увеличились на 14,1%, а неврологического - на 98,8%", - отмечают эксперты.

Также аналитики обращают внимание, что компания является дивидендным аристократом, дивидендная доходность составляет 4,8%.

"С точки зрения технического анализа бумага торгуется в рамках восходящего тренда. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 14,2% и выставлении стоп-заявки на уровне $104 риск на портфель составит 0,5%", - указывают в "Финаме".

AbbVie - американская биофармацевтическая компания, разрабатывает и выпускает препараты по широкому спектру направлений медицины: иммунология, гастроэнтерология, онкология, вирусология, неврология и так далее.

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