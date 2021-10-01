Ожидания крупных дивидендов - сильный драйвер роста цены акций Газпрома в 4К21 - BCS Express

Ожидания крупных дивидендов являются сильным драйвером роста для котировок акций "Газпрома" в четвертом квартале 2021 года, говорится в обзоре BCS Express.

"Газпром" является одним из ярких фаворитов как в секторе, так и в целом на российском рынке акций. Цены на газ в Европе находятся вблизи максимумов, отражая высокий спрос. На 25 сентября заполненность ПХГ в Европе составила 73,5% - рекордно низкий уровень с 2011 года. Показатель на 16% ниже среднеисторических значений. Это создает предпосылки сохранения благоприятной для компании конъюнктуры на рынке и в IV квартале 2021 года. На фоне роста цен на газ финансовые метрики "Газпрома" по итогам года должны заметно улучшиться. Сильным драйвером для котировок акций являются ожидания крупных дивидендов. Если благоприятная конъюнктура сохранится, дивидендная доходность акций может превысить 10%", - отмечают эксперты инвесткомпании.

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