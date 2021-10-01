Котировки акций Merck могут вырасти на 25% в течение 12 месяцев - Sber CIB

Котировки акций Merck & Co. могут вырасти на 25% в течение 12 месяцев, отмечается в материале Sber CIB.

Аналитики банка указывают на ряд благоприятствующих росту факторов:

- Солидный портфель препаратов в разработке: Merck & Co. ожидает одобрения более 50 наименований к 2025г и более 90 - к 2028г. Сейчас на стадии одобрения 7 препаратов, ещё 10 проходят третью фазу тестирования и 26 - вторую.

- Стабильные финансовые показатели: в последние пять лет выручка Merck & Co. ежегодно растёт. Ожидается, что за 2021г она останется стабильной на уровне $46,4-47,4 млрд. Прибыль на акцию составит $4,24-4,34 против $2,79 в прошлом году.

- Привлекательная политика для акционеров: Merck & Co. выплачивает дивиденды более 50 лет подряд, а в последние 10 лет ежегодно их повышает. Выплаты проходят ежеквартально, годовая дивидендная доходность составляет 3,6%.

- Выделение одного из направлений в отдельный бизнес. 2 июня 2021г Merck & Co. завершила spin-off компании Organon, специализирующейся на продуктах для женского здоровья. В портфеле Organon более 60 препаратов. Выделение бизнеса позволит обеим компаниям больше сосредоточиться на своих основных сегментах бизнеса.

- Согласно оценке аналитиков, опрошенных Bloomberg, справедливая стоимость Merck & Company составляет $93,96 (6828 руб.) за акцию, что предполагает потенциал роста на 25% в ближайшие 12 месяцев.

Merck & Co - глобальный производитель рецептурных лекарств, вакцин, биологических добавок.

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