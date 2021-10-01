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01 октября 2021 года 14:40
Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4270-4320п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4270-4320 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Индекс S&P 500 находится ниже 50-дневной скользящей средней в зоне локального минимума около отметки 4300 пунктов. В случае пробоя этого уровня S&P 500 может продолжить движение до зоны поддержки в районе 4230-4260 пунктов. RSI все еще указывает на тенденцию к снижению", - пишут аналитики. Они отмечают, что скорое сворачивание программы QE, сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок, инфляционное давление, а также быстрый рост доходности трежерис продолжают оказывать существенное негативное влияние на рынки. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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