Уровень ставок и конъюнктура сырьевых рынков будут способствовать укреплению рубля до конца года - Банк "Открытие"

Высокий уровень ставок и благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках будут способствовать укреплению рубля до конца текущего года, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"При этом, учитывая ожидаемое укрепление доллара, рубль может сильнее вырасти к европейской, нежели к американской валюте, - полагает эксперт. - К концу года мы ожидаем уровня 72-73 рубля за доллар и 83,0-84,0 рубля за евро. То есть значительных скачков не ожидается, и планируя покупку валюты, лучше не откладывать ее на конец года в надежде, что рубль укрепится еще сильнее. С учетом рисков ухудшения двусторонних отношений между Россией и США, в случае расширения санкций на операции с российским госдолгом, имеет смысл покупать валюту постепенно. При этом ближе к концу каждого месяца компании начинают продавать валюту для налоговых выплат. Поэтому валюту целесообразно покупать во второй половине месяца, а не в первой".

Однако приобретение валюты сейчас, по мнению Петроневича, не слишком выгодно: доходность российских 10-летних ОФЗ, доступных любому гражданину (одна облигация стоит всего тысячу рублей), составляет 7,3%, а наиболее надежные корпоративные бумаги имеют доходность более 8%. При этом доходность 10-летних российских гособлигаций в долларах США не превышает 1,9%, и ее необходимо дополнительно уменьшить на величину издержек при конвертации.

Эксперт отмечает, что в последнее время рубль значительно укрепил свои позиции, несмотря на риск введения новых санкций и ослабление валют развивающихся рынков. В результате спред рубля к корзине валют вернулся на уровни конца июля прошлого года. Впрочем, активная фаза сентябрьского налогового периода подошла к концу, и теперь на валютном рынке возможна некоторая коррекция, считает аналитик банка.

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