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01 октября 2021 года 13:40
"Финам" рекомендует покупать акции ICBC класса H с целью HKD 6,72
"Финам" рекомендует покупать акции Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) класса H с целевой ценой 6,72 гонконгского доллара (HKD) на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 56%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса ICBC. В ближайшие годы экономика КНР, вероятно, продолжит показывать высокие темпы роста, превышающие среднемировые, и на таком фоне следует ожидать сохранения высокого спроса на финансовые услуги в стране. Это будет поддерживать финпоказатели ICBC, учитывая лидирующую позицию банка в секторе. В то же время акции ICBC выглядят недорогими по мультипликаторам и, по нашим оценкам, обладают значительным потенциалом роста", - отмечают аналитики "Финама". Эксперты указывают на ряд позитивных факторов: - ICBC - один из самых продвинутых банков Китая в части цифровизации бизнеса. - Китайские банки достаточно уверенно чувствовали себя в условиях коронавирусного кризиса. Благодаря эффективным мерам по ограничению распространения пандемии и масштабной поддержке со стороны правительства и финансовых властей, КНР стала единственной крупной экономикой мира, которая смогла показать позитивную динамику в 2020г, и на этом фоне китайский банковский сектор смог избежать глубокой просадки по прибыльности, что наблюдалось в большинстве других ведущих стран. В нынешнем году сектор продолжил показывать неплохие финпоказатели. - Чистая прибыль ICBC по итогам I полугодия 2021г повысилась на 9,9%, до 163,5 млрд юаней, при этом рентабельность капитала (ROE) улучшилась на 20 базисных пунктов (б. п.) и составила 11,9%. - По прогнозным коэффициентам P/E и P/B на 2022г ICBC выглядит на 44% дороже своих китайских аналогов. В то же время акции банка торгуются с существенным, более чем в 2 раза, дисконтом по отношению к аналогам с развивающихся рынков, а также с дисконтом 7% по отношению к собственным историческим мультипликаторам. "Главные риски для ICBC, как и банковского сектора КНР в целом, связаны с высокой закредитованностью китайской экономики, что в перспективе может представлять угрозу для финансовой стабильности страны, - полагают стратеги инвесткомпании. - Кроме того, в соответствии с негласными указаниями китайского правительства госбанки, в том числе и ICBC, вероятно, продолжат оказывать поддержку экономике, занижая ставки по займам и тарифы на финансовые услуги для компаний реального сектора и населения. Это будет и далее оказывать давление на процентные и комиссионные доходы банков Поднебесной". Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) - крупнейший банк Китая и мира по величине активов. На ICBC приходится примерно десятая часть активов банковского сектора КНР, его розничная сеть состоит из порядка 16,6 тыс. отделений на территории страны, в которых работают 440 тыс. сотрудников. Клиентами банка являются 690 млн физических лиц, почти половина населения Китая, и около 9,2 млн юридических лиц. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: КИТАЙ-ICBC-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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