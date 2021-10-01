Интерес к бумагам ГК "ПИК" может вернуться - "Уралсиб"

Интерес к бумагам ГК "ПИК" может вернуться, полагает аналитик корпорации "Уралсиб" Наталия Березина.

"29-30 сентября "Группа компаний ПИК" проводила SPO 27 млн акций, с итоговым увеличением объема до 28,5 млн акций, что равняется примерно 4,3% их общего количества. Продавались квазиказначейские бумаги ПАО "ПИК специализированный застройщик", принадлежащие компании "ПИК-Инвестпроект". Вчера был объявлен ценовой диапазон 1 250-1 275 руб./акция, итоговая цена должна составить 1 275 руб./акция. Это предполагает дисконт к вчерашнему закрытию порядка 9% и общий объем размещения около 36 млрд руб. Средства должны пойти в том числе на развитие модульного бизнеса", - указывается в комментарии.

Эксперт "Уралсиба" напоминает, что до 11,6 млрд руб., вырученных в ходе размещения, может быть направлено на выкуп ГДР у ВТБ в рамках форвардного соглашения, остальные средства пойдут на общее развитие бизнеса и рефинансирование долга, в том числе "ПИК" может направить средства в модульный сегмент Units.

"Сама ГК "ПИК", структуры основного акционера Сергея Гордеева, а также ВТБ приняли обязательства не продавать акции в ближайшие 180 дней. Проведение SPO оказало закономерное давление на котировки компании, но в дальнейшем, при сохранении сильных операционных и финансовых результатов, мы полагаем, что интерес к бумагам ГК "ПИК" может вернуться", - отмечает Березина.

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