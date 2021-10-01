"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ВТБ

"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций банка ВТБ с прогнозной ценой 0,0601 руб. на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы оцениваем представленную отчетность ВТБ за август и первые 8 месяцев текущего года по МСФО позитивно и полагаем, что банку вполне по силам реализовать прогноз руководства по чистой прибыли на весь текущий год на уровне 295 млрд руб. Главный вопрос, который будет интересовать инвесторов в предстоящие кварталы - вопрос о дивидендах, - пишет аналитик инвесткомпании Игорь Додонов. - В банке ранее подтвердили, что по-прежнему планируют направить на дивидендные выплаты по итогам 2021 года 50% чистой прибыли, причем выплаты могут быть разбиты на два транша, чтобы ослабить давление на капитал. Как результат, по нашим оценкам, размер дивиденда по обыкновенным акциям ВТБ по итогам 2021 года вырастет в 3,5 раза (до 0,005 руб.), а дивидендная доходность может достичь 9,5%. Отметим также, что ВТБ остается заметно недооцененным по мультипликаторам по сравнению с банками России и развивающихся рынков, и позитивные фундаментальные драйверы для их дальнейшей переоценки, на наш взгляд, сохраняются".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.