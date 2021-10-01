BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Moderna с целью $430

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Moderna Inc. с целью $430 за штуку" с горизонтом инвестирования 4 месяца, что предполагает потенциальную доходность 10,8%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Акции Moderna на этой неделе просели из-за прогнозов по завершению пандемии коронавируса. Доля вакцинированного населения в США составляет 56%. Ранее глава компании сообщил, что ожидает окончание пандемии в течение года. Это может негативно сказаться на доходах Moderna. При этом в акциях все еще остается потенциал роста", - пишет эксперт Оксана Холоденко.

Аналитик указывает на факторы привлекательности акций компании:

- Пандемия может продолжаться дольше прогноза. Возможно появление новых штаммов коронавируса. Вакцинация должна проводиться раз в год.

- Доходы - по итогам II квартала компания сообщила о чистой прибыли в $2,8 млрд по сравнению с убытком в $116,7 млн за аналогичный период прошлого года. Moderna ожидает $20 млрд продаж вакцины от COVID-19 в этом и следующем году. На ближайшие 12 мес. речь идет о 274% увеличении EPS при медиане в -1,5% по группе сопоставимых компаний.

- Расширение линейки препаратов на стадии исследований и разработки. Ключевой кандидат - антивирусная вакцина CMV. Согласно прогнозу компании, пиковые продажи препарата могут составить от $2 млрд до $5 млрд в год. За год запасы "кэша" на балансе компании выросли с $2,7 млрд до $8 млрд. Это поможет приобрести новые патенты и инвестировать в развитие Moderna.

- Медианный таргет аналитиков на 12 мес. - $453. Это предполагает примерно 17% потенциал роста от уровня четверга, 30.09.21.

- Техническая картина - резко просели и начали отскок, который может продолжиться. Важный уровень поддержки - $360.

Отмечает Холоденко и сопутствующие риски:

- Конкуренция в индустрии, угроза спада продажи вакцины от COVID-19.

- Возможность осенней коррекции на американском рынке акций.

Moderna Inc. - американская биофармацевтическая компания, самый известный американский разработчик вакцины против COVID-19.

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