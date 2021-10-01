Вероятна консолидация цены нефти в диапазоне $77-79/барр. до заседания ОПЕК+ - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти марки Brent в диапазоне $77-79 за баррель до заседания ОПЕК+, запланированного на 4 октября 2021 года, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Цены на нефть марки Brent остаются в диапазоне $77-79 за баррель после невнятной статистики по запасам в Америке. В фокусе внимания теперь находится встреча ОПЕК+, запланированная на 4 октября. В базовом сценарии предполагается увеличение добычи на стандартные 0,4 млн барр./день. Однако в СМИ недавно появились сообщения, что альянс рассматривает и варианты большего увеличения добычи - на 0,8 млн барр./день. В случае такого варианта ждем коррекции цен на нефть к $73 за баррель. До тех пор цены будут консолидироваться в зоне $77-79 за баррель", - отмечает аналитик ПСБ.

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