"Атон" подтверждает рейтинг акций "Полюса" на уровне "выше рынка", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"29 сентября "Полюс" провел внеочередное собрание акционеров, на котором была утверждена выплата дивидендов за 1П21 в размере 267,48 руб. на акцию (с доходностью 2,2%), на общую сумму около $491 млн. Рекомендуемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды - 11 октября 2021г. Рекомендованная сумма промежуточных дивидендов полностью соответствует ожиданиям рынка и политике компании по выплате дивидендов в размере 30% от EBITDA. Мы подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" для "Полюса", который торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2021П 7,2x против 5,8x у Polymetal", - пишут аналитики "Атона".

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