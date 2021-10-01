Вероятна нейтральная динамика ОФЗ в пятницу - ПСБ

Вероятна нейтральная динамика на рынке рублевых гособлигаций в пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Утром пятницы на глобальных рынках преобладает снижение склонности к риску. Однако ожидаем, что высокие цены на нефть и стабильный рубль будут удерживать ОФЗ от дальнейшего снижения цен", - отмечает эксперт в комментарии ПСБ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.