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01 октября 2021 года 09:58
Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в США и других странах: - В России ожидаются предварительные данные по ВВП за второй квартал 2021 года; - Будет опубликован отчёт по инфляции в еврозоне, в США ожидается индекс потребительских настроений от Мичиганского университета, данные по личным доходам и расходам, а также недельный отчет по действующим буровым установкам; - В ряде развитых стран выйдут производственные индексы деловой активности. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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01 октября 2021 года 11:59
Вероятна фиксация прибыли инвесторами на российском рынке акций в течение торговой сессии в пятницу на фоне risk-off на мировых фондовых рынках, говорится в обзоре Альфа-банка. "После оптимистичного завершения 3К21 российский рынок акций в пятницу. вероятно, будет находиться под давлением... читать дальше
.01 октября 2021 года 11:25
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций банка ВТБ с прогнозной ценой 0,0601 руб. на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы оцениваем представленную отчетность ВТБ за август... читать дальше
.01 октября 2021 года 11:04
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Moderna Inc. с целью $430 за штуку" с горизонтом инвестирования 4 месяца, что предполагает потенциальную доходность 10,8%, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Акции Moderna на этой неделе просели из-за прогнозов по завершению пандемии... читать дальше
.01 октября 2021 года 10:48
Вероятна консолидация котировок нефти марки Brent в диапазоне $77-79 за баррель до заседания ОПЕК+, запланированного на 4 октября 2021 года, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой. "Цены на нефть марки Brent остаются в диапазоне $77-79 за баррель... читать дальше
.01 октября 2021 года 10:32
"Атон" подтверждает рейтинг акций "Полюса" на уровне "выше рынка", сообщается в комментарии инвесткомпании. "29 сентября "Полюс" провел внеочередное собрание акционеров, на котором была утверждена выплата дивидендов за 1П21 в размере 267,48 руб. на акцию (с доходностью 2,2%), на общую сумму около... читать дальше
.01 октября 2021 года 10:20
Вероятна нейтральная динамика на рынке рублевых гособлигаций в пятницу, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Утром пятницы на глобальных рынках преобладает снижение склонности к риску. Однако ожидаем, что высокие цены на нефть и стабильный рубль будут удерживать ОФЗ... читать дальше
.01 октября 2021 года 09:48
Вероятна коррекция вниз по индексу Мосбиржи на торгах в пятницу, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер". "Внешний фон негативный в пятницу утром. Высокие цены энергоресурсов сильно давят на западные фондовые рынки. Дорогое топливо и электричество - это обязательно рост... читать дальше
.01 октября 2021 года 09:39
Американские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют негативную динамику. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.01 октября 2021 года 09:37
Возможен уход курса рубля по отношению к доллару выше 73 руб./$1 в ближайшее время, предполагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Пара доллар/рубль остается в диапазоне 72,5-73 руб./$1. Консолидация наблюдается седьмой день подряд. Скорее всего, в ближайшее... читать дальше
.01 октября 2021 года 09:23
Искать драйверы для роста российскому рынку акций становится всё сложнее, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Эксперт отмечает, что с фундаментальной точки зрения в октябре рынки продолжат оценивать экономическое состояние крупнейших стран и перспективы... читать дальше
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