Возможен уход рубля выше 73 руб./$1 в ближайшее время - "Алор Брокер"

Возможен уход курса рубля по отношению к доллару выше 73 руб./$1 в ближайшее время, предполагает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Пара доллар/рубль остается в диапазоне 72,5-73 руб./$1. Консолидация наблюдается седьмой день подряд. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим попытку сформировать сильное движение пары, и с большей вероятностью оно будет вверх", - пишет эксперт.

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