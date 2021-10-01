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01 октября 2021 года 09:23
Искать драйверы роста рынку акций РФ становится сложнее - "Велес Капитал"
Искать драйверы для роста российскому рынку акций становится всё сложнее, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Эксперт отмечает, что с фундаментальной точки зрения в октябре рынки продолжат оценивать экономическое состояние крупнейших стран и перспективы денежно-кредитной политики в этом контексте. "В целом можно ожидать сохранения курса регуляторов на ужесточение монетарных условий, что может стать краткосрочным стрессом для рисковых активов, хотя подобный сценарий в целом более чем ожидаем. Опасность для развитых экономик заключается и в разгаре инфляции на фоне недавнего взлета цен на энергоносители. В октябре также наступит сезон квартальных отчетностей и не исключено, что покупатели будут искать в данных поводы для фиксации прибыли. В РФ по многим акциям закроются дивидендные реестры, что может оказывать локальные давление на индексы", - пишет Кожухова. Российский рынок при этом, скорее всего, как и раньше будет ориентироваться в первую очередь на сырьевые площадки, динамика которых будет зависеть от решения ОПЕК+, доллара и состояния экономики Китая, сталкивающейся всё с большим количеством проблем, указывает аналитик инвесткомпании. "ОПЕК+ на очередном заседании 4 октября, как ожидается, скорее всего, будет придерживаться ранее обговоренного плана по ежемесячному увеличению нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в день, но, возможно, высокий уровень цен на "черное золото" как минимум заставит организацию заявить о возможном ускорении производства в конце текущего года. Если нефтяные котировки не смогут пойти вверх, коррекционные риски для российских активов в октябре возрастут", - отмечает эксперт "Велес Капитала". "В целом напряженность на фондовых и сырьевых площадках в следующем месяце, скорее всего, будет сохраняться, а поиск новых драйверов повышения может оказаться непростой задачей. С технической точки зрения индексы Мосбиржи и РТС расположены достаточно высоко, при этом по рублевому индикатору сформировалась среднесрочная перекупленность, а долларовый находится на грани вступления в аналогичную зону. Указанные факторы говорят о рисках развития коррекции с максимумов, но лишь при наличии негативных фундаментальных драйверов, так как краткосрочно рынок по-прежнему обладает потенциалом повышения. Первыми целями нисходящего движения при начале коррекции могли бы стать уровни 3870 и 1680 пунктов соответственно", - пишет Кожухова в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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