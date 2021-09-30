"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций iShares Biotechnology ETF

"Финам" рекомендует покупать акции iShares Biotechnology ETF с целевой ценой $194,19 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20,31%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Индексный фонд с привязкой к биотехнологическому сектору в последние годы приносит инвесторам достойную доходность, а с началом пандемии коронавируса актуальность вложений в биотех только возросла. Мировое сообщество возложило надежды, связанные с излечением коронавируса и защитой от него, во многом именно на биотехнологов, кроме того, сектор в ближайшие годы способен принести глобальному здравоохранению множество препаратов от различных разновидностей рака", - отмечает аналитик Саидова Зарина.

Эксперт указывает на следующие факторы роста:

- Сектор биотехнологий обрел новое дыхание в условиях пандемии коронавируса, и актуальный состав топ-15 бумаг в структуре iShares Biotechnology ETF в полной мере соответствует реалиям пандемии.

- Биотехнологии в изменившихся условиях стали ключевым локомотивом роста в секторе здравоохранения. Аналитики из Grand View Research ожидают, что к 2028г объем глобального рынка биотехнологий достигнет $ 2,4 трлн, что эквивалентно среднегодовым темпам роста в период 2021-2028 гг. на уровне 15,8%. Благоприятное воздействие на биотех, как ожидается, окажет ставшая более гибкой политика регулятивных органов в сфере здравоохранения, а также поддержка правительств, нуждающихся в инструментах борьбы с COVID-19, и насущная необходимость дальнейшего развития биотехнологических методов терапии онкологических заболеваний.

- Биотехнологические компании составляют 40,1% от общего числа представителей сектора здравоохранения США, со временем их доля будет увеличиваться. Многие компании, ранее идентифицировавшие себя как "фармацевтические", за последние годы стали называться уже "биофармацевтическими", что отражает сдвиг в приоритетных направлениях разработок в сторону биотехнологий.

"Мы констатируем, что, помимо фактора пандемии, в пользу дальнейшего роста и развития биотехнологий сыграют старение населения США, подъем заболеваемости раком, дегенеративными неврологическими и многими другими недугами", - резюмирует аналитик "Финама".

iShares Biotechnology ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс ICE Biotechnology, который, в свою очередь, включает акции биотехнологических и фармацевтических компаний США, Европы, Китая, Канады и Израиля. По состоянию на сентябрь 2021г в состав портфеля ETF входят акции 273 эмитентов, торгуемые на бирже NASDAQ.

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