Возможен подъем ставки ЦБР до 7,5% на горизонте до конца 2021г - Альфа-банк

Возможен подъем ключевой ставки Банка России до уровня 7,5% на горизонте до конца 2021 года, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Если за сентябрь инфляция составит 0,6%, это будет наихудшим результатом за сентябрь с 2014-2015 гг., когда помесячная инфляция находилась на уровне 0,6-0,7% и 7,4% г/г в годовом выражении. Подобная динамика цен несомненно является негативным сюрпризом и указывает на то, что ЦБ должен будет повысить ставку на 50 б.п. на заседании 22 октября; мы также повышаем свой ориентир по ставке на конец года до 7,5%. В то же время даже в наихудшем сценарии инфляция вряд ли превысит 7,0% г/г в декабре 2021 года, и мы считаем, что ставки в 7,5% будет вполне достаточно, чтобы сдержать этот скачок роста цен", - отмечают эксперты Альфа-банка Наталия Орлова и Кира Шемякина.

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