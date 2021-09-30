Покупка акций Alibaba пока по-прежнему сопряжена с рядом существенных рисков - "Фридом Финанс"

Покупка акций Alibaba Group Holding в текущий момент по-прежнему сопряжена с рядом существенных рисков, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

Alibaba разрешила компании Tencent совершать оплату через сервис WeChat Pay в таких приложениях, как сервис для доставки еды Ele.me, онлайн-платформа для продажи билетов Damai, устройство для чтения электронных книг Shuqi, а также сайт для импортных товаров Kaola. констатируют эксперты.

Представители китайского интернет-гиганта заявили, что компания продолжит находить общие пути решения с другими компаниями и конкурентами.

"Мы считаем, что достижение определенного прогресса в отношениях между крупнейшими технологическими гигантами Поднебесной и китайским правительством является позитивной новостью для инвесторов, так как даже промежуточные договоренности сигнализируют о снижении рисков и неопределенности на китайском рынке. При этом на данный момент мы пересматриваем нашу целевую цену по акциям Alibaba и не советуем их приобретать, так как отмечаем сохранение ряда существенных рисков", - пишут аналитики "Фридом Финанс".

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