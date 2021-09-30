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30 сентября 2021 года 16:41
Покупка акций Alibaba пока по-прежнему сопряжена с рядом существенных рисков - "Фридом Финанс"
Покупка акций Alibaba Group Holding в текущий момент по-прежнему сопряжена с рядом существенных рисков, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". Alibaba разрешила компании Tencent совершать оплату через сервис WeChat Pay в таких приложениях, как сервис для доставки еды Ele.me, онлайн-платформа для продажи билетов Damai, устройство для чтения электронных книг Shuqi, а также сайт для импортных товаров Kaola. констатируют эксперты. Представители китайского интернет-гиганта заявили, что компания продолжит находить общие пути решения с другими компаниями и конкурентами. "Мы считаем, что достижение определенного прогресса в отношениях между крупнейшими технологическими гигантами Поднебесной и китайским правительством является позитивной новостью для инвесторов, так как даже промежуточные договоренности сигнализируют о снижении рисков и неопределенности на китайском рынке. При этом на данный момент мы пересматриваем нашу целевую цену по акциям Alibaba и не советуем их приобретать, так как отмечаем сохранение ряда существенных рисков", - пишут аналитики "Фридом Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: КИТАЙ-ALIBABA-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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