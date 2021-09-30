Фридом Финанс" рекомендует держать акции Micron с прогнозной ценой $80

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Micron Technology с прогнозной ценой на уровне $80 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Компания отчиталась за третий квартал текущего года лучше оценок аналитиков, однако прогноз менеджмента на следующие три месяца оказался ниже консенсуса от FactSet. Кроме того, менеджмент Micron избегал комментариев относительной ценовой динамики, а также не повторил прежнего тезиса относительно сохранения дефицита предложения до 2022 года. В целом мы оцениваем результаты эмитента нейтрально. Полагаем, что среднесрочные перспективы эмитента остаются сильными благодаря отраслевым трендам и технологическому первенству", - указывает старший аналитик инвесткомпании Михаил Степанян.

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