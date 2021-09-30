Вероятен подъем ставки ЦБ РФ на 25 б.п. на заседании в октябре - Райффайзенбанк

Вероятен подъем ключевой ставки Банка России на 25 б.п. по итогам заседания регулятора в октябре текущего года, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка.

"Данные по инфляции за сентябрь (и более оперативная октябрьская статистика) будут играть ключевую роль на приближающемся заседании ЦБ по ключевой ставке. При этом реакция регулятора на данные Росстата в среду выглядит достаточно спокойной - "недельные данные по инфляции сильно зашумлены, поэтому на их основе об устойчивых тенденциях говорить нельзя". Такая риторика может сигнализировать о том, что ЦБ ожидает скорой нормализации темпов роста цен на фоне исчерпания эффекта от временных факторов (например, вклада социальной поддержки). В частности, по нашим расчетам, если с октября месячные темпы роста с исключением сезонности вернутся к адекватному уровню в 0,33-0,4% м./м., годовая инфляция к концу 2021 года может упасть на 0,6 п.п. от текущих значений, что, на наш взгляд, может стать аргументом в пользу окончания цикла ужесточения монетарной политики. Впрочем, шаг в 25 б.п. на ближайшем заседании все же становится все более вероятным - такое повышение укладывается в риторику ЦБ и даст время для оценки ситуации", - пишут эксперты.

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