Индекс Мосбиржи закроет торги четверга, скорее всего, в диапазоне 4050-4090п - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи закроет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4050-4090 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Индекс Мосбиржи показал в первой половине торгов в четверг небольшой рост на фоне восстановления котировок фондового рынка США и роста цен на нефть. В лидерах роста оказались бумаги ВТБ, сравнительно активно росли также цены акций банка "Санкт-Петербург" и Сбербанка. Котировки бумаг предприятий черной металлургии и "РусАла" снижались, акции "Норникеля" и золотодобытчиков ("Полюса" и Polymetal) росли. Во второй половине дня преобладают шансы повышения котировок акций компаний российского сегмента. Целевой диапазон закрытия четверга для индекса Мосбиржи - 4050-4090 пунктов", - отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Александр Осин.

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