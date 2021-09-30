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30 сентября 2021 года 14:19
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Advanced Micro Devices с целью $120
"Финам" открыл торговую идею "покупать Advanced Micro Devices с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,5%, стоп-приказ: $96, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что накануне Advanced Micro Devices объявила об амбициозной цели по повышению энергоэффективности процессоров, на которых выполняется обучение искусственному интеллекту и высокопроизводительные вычислительные приложения, в 30 раз к 2025г. Это также позволит сэкономить миллиарды киловатт-часов электроэнергии к 2025г, сократив мощность, необходимую этим системам для выполнения одного расчета, на 97% в течение пяти лет. "С технической точки зрения бумага движется в рамках бокового тренда и в данный момент достигла значимого уровня поддержки. Открывать позицию рекомендуем при текущих уровнях с целью $120. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $96 риск на портфель составит 0,43%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,5", - указывают эксперты инвесткомпании. Advanced Micro Devices Inc.- компания по проектированию центральных процессоров, графических процессоров и других полупроводников. Компания не имеет своего производства, тем самым концентрируя все ресурсы на разработке технологий. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ADVANCED/MICRO-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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