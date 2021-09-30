"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Advanced Micro Devices с целью $120

"Финам" открыл торговую идею "покупать Advanced Micro Devices с целью $120 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,5%, стоп-приказ: $96, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что накануне Advanced Micro Devices объявила об амбициозной цели по повышению энергоэффективности процессоров, на которых выполняется обучение искусственному интеллекту и высокопроизводительные вычислительные приложения, в 30 раз к 2025г. Это также позволит сэкономить миллиарды киловатт-часов электроэнергии к 2025г, сократив мощность, необходимую этим системам для выполнения одного расчета, на 97% в течение пяти лет.

"С технической точки зрения бумага движется в рамках бокового тренда и в данный момент достигла значимого уровня поддержки. Открывать позицию рекомендуем при текущих уровнях с целью $120. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $96 риск на портфель составит 0,43%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,5", - указывают эксперты инвесткомпании.

Advanced Micro Devices Inc.- компания по проектированию центральных процессоров, графических процессоров и других полупроводников. Компания не имеет своего производства, тем самым концентрируя все ресурсы на разработке технологий.

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