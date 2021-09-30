Акции Распадской и Мечела привлекательны на фоне роста цен на уголь - BCS Express

Акции "Распадской" и "Мечела" привлекательны на фоне роста цен на уголь, говорится в комментарии BCS Express.

Цены на коксующийся уголь на Даляньской товарной бирже выросли на 9%, достигая рекордных 3 320 юаней за тонну (около $514). По мнению экспертов инвесткомпании, основная причина ценового ралли - сокращение внутреннего производства угля на фоне ужесточения экологических стандартов, а также сложности с импортными поставками из-за карантинных ограничений, связанных с COVID-19

"Рост цен на уголь в Китае позитивен для отечественных угольных компаний: "Распадской", "Мечела". По итогам I полугодия 2021г доля экспорта угольного концентрата "Распадской" в АТР составила 38% от совокупного объема реализации. Доля выручки добывающего сегмента "Мечела" за II квартал от экспорта на рынки Азии составила 25%.

На взгляд экспертов, в свете роста цен на уголь привлекательны акции "Распадской". "Долгосрочный взгляд на бумаги позитивный - компанию нельзя назвать дорогой даже после роста бумаг в последние месяцы. Подъем выше 400 руб. при сохранении конъюнктуры был бы оправдан", - отмечают они.

Привилегированные акции "Мечела", по мнению аналитиков, могут быть интересны инвесторам как ставка на крупные дивиденды по итогам 2021г. При этом долгосрочный взгляд на бумаги осторожный из-за рисков связанных с недоинвестированием. "В обыкновенных акциях какой-то объективной инвестиционной идеи сложно обозначить. Можно лишь отметить, что инструмент пользуется повышенным спекулятивным спросом", - указывают стратеги BCS Express.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.