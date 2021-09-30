Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили топ-10 глобальных акций, добавив бумаги TotalEnergies и Amadeus IT Group, а также зафиксировав прибыль в акциях Whitbread и Covestro, сообщается в материале инвестиционной платформы.

Новый состав топ-10 глобальных акций: TotalEnergies, Amadeus IT Group, Trip.com, Allianz, Сellnex Telecom, CK Hutchison, Novartis, Inditex, Hugo Boss, Nordea Bank.

"Мы решили зафиксировать прибыль в акциях Whitbread, которые с момента включения в портфель выросли на 11%, и заменить их на более перспективные бумаги Amadeus IT Group - испанского производителя ПО для компаний туристического сектора. Мы ждем опережающего роста цены акций Amadeus на фоне восстановления авиаотрасли и диверсификации портфеля IT-решений, - пишут эксперты. - Также мы исключаем акции немецкого производителя полимеров Covestro и добавляем акции одной из крупнейших нефтедобывающих компаний TotalEnergies, где мы видим высокий потенциал роста на фоне высоких цен на энергоресурсы и вероятного повышения рыночных прогнозов после публикации новой стратегии развития компании".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.