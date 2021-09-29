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29 сентября 2021 года 18:31
Акции российских девелоперов сохраняют привлекательность - "Финам"
Акции российских девелоперов сохраняют привлекательность, отмечается в комментарии аналитика "Финама" Наталии Пырьевой. "Результаты за первое полугодие 2021г у всех ключевых российских застройщиков ("Эталон", "Группа компаний ПИК", "ЛСР", "Самолет") вышли на порядок выше значений за аналогичный период годом ранее. В данном случае стоит отметить, что результаты 1П2020 были под давлением вспышки пандемии коронавируса и действия режима самоизоляции. В то же время спрос за 1П2021 несколько ослаб в сравнении с бумом в 2П2020", - указывает эксперт. Таким образом, в совокупности на рынке первичной недвижимости в 1П2021 число сделок уменьшилось в сравнении с 2П2020, однако в денежном эквиваленте показатели увеличились за счет продолжающегося роста цен за квадратный метр, констатирует Пырьева. Обращаясь к статистике, эксперт отмечает, что в 1П2021 в России заключено 422,5 тыс. ДДУ - в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период год назад, но на 13% меньше, чем в 2П2020. Причиной некоторого снижения активности на рынке послужило и ужесточение условий выдачи льготной ипотеки, а также факт удовлетворенности большего числа спроса со стороны населения. Помимо этого, девелоперы выпустили на рынок новые объекты, тогда как в 2020г количество предложения было ограничено из-за того, что застройщики замораживали строительство своих объектов во время самоизоляции. Аналитик "Финама" ожидает в 2П2021, что по мере пополнения предложения на рынке спрос сбалансируется, а также полагает, что уменьшатся темпы роста ипотечного кредитования на фоне повышенных цен. В то же время давление на стоимость жилья продолжит оказывать рост цен на стройматериалы, поэтому вероятность снижения цен пока невелика. Тем не менее, за счет сокращения платёжеспособного спроса некоторые застройщики могут инициировать рекламные акции в зависимости от структуры спроса на рынке, чтобы акцентировать внимание покупателей на тех преимуществах объектов, которые пользуются особой популярностью. "Что касается инвестиционной привлекательности акций застройщиков, то она, безусловно, сохраняется, однако у инвесторов появляется некоторая осторожность - испугала и ситуация с Evergrande, и общая перегретость рынка (когда-то же это должно закончиться?!), а также планомерное повышение ставок, что имеет прямую связь с рынком недвижимости", - резюмирует Пырьева. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ДЕВЕЛОПЕРЫ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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