SPO ГК "ПИК" - позитивный сигнал для инвесторов - "Финам"

SPO ГК "ПИК" является позитивным сигналом для инвесторов, говорится в комментарии "Финама".

"Группа компаний ПИК" проводит публичное размещение квазиказначейских обыкновенных акций компании, принадлежащих ее "дочке" ООО "ПИК Инвестпроект", отмечается в комментарии. Предложение включает в себя полностью рыночное размещение приблизительно 27 миллионов обыкновенных акций, что составляет приблизительно 4,1% от уставного капитала.

"Безусловно, проведения SPO - это позитивный сигнал для инвесторов. И в долгосрочной перспективе размещение будет способствовать росту привлекательности акций не только за счет увеличения free-float и ликвидности, но и благодаря расширению бизнеса - в том числе, представители компании упоминали, что предполагается направить средства на развитие подразделения Units, занимающегося производством модулей для быстровозводимых зданий", - пишет аналитик инвесткомпании Наталия Пырьева.

"Дочка" использует до 11600 млн рублей из полученных средств для выкупа у ВТБ части или всех глобальных депозитарных расписок представляющих "Форвардные ГДР", в соответствии с форвардным соглашением, заключенным с ВТБ. "Инвестпроект" будет использовать оставшиеся поступления на общие корпоративные цели группы компаний, включая погашение задолженности и расширение бизнеса. Период формирования книги заявок 29-30 сентября 2021г.

Окончательные параметры сделки, включая количество продаваемых акций, цену предложения, количество приобретаемых форвардных ГДР и расчетную сумму, будут определены по завершении процесса, отмечается в комментарии "Финама".

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