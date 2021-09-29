"Фридом-Финанс" повысил целевую цену акций Adobe до $588

"Фридом-Финанс" повысил целевую цену акций Adobe Inc. до $588 за штуку и подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг компании, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Компания Adobe отчиталась за третий квартал, представив сильные финансовые результаты, при этом эмитент зафиксировал незначительное замедление темпов роста бизнеса. Менеджмент сделал сильный прогноз на следующий квартал. Выручка Adobe увеличилась на 22% (рост во втором квартале составил 22,6%), превысив консенсус на 1,3%, а первоначальный прогноз менеджмента - на 2%. Разводненная non-GAAP EPS выросла на 21% (до $3,11), на 3,3% превзойдя ожидания рынка", - отмечает старший аналитик Михаил Степанян.

Эксперт обращает внимание на то, что сегмент цифровых мультимедийных решений (Digital Media) расширился на 23%, что на 2% ниже уровня прошлого квартала. Подсегмент "Творческое облако" (Creative Revenue) вырос на 21% во многом благодаря положительному эффекту от запуска обновленного решения для работы с 3D-моделями - Adobe Substance 3D Collection. Также поддержку продажам оказали крупные сделки с Facebook, Nike, Rutgers University.

Подсегмент "Облако документов" (Document Cloud) увеличился на 31% г/г, что незначительно превысило результат прошлого квартала. Среди факторов роста Степанян отметил сильный спрос на мобильные решения Adobe Scan и Adobe Sign, а также на функционал Acrobat Liquid Mode.

"СЕО Adobe также отметил привлечение нескольких новых крупных клиентов: Daimler AG, FujiFilm, Micron и PwC.Сегмент маркетинга и аналитики (Experience Cloud) зафиксировал ускорение роста с 21% до 26%, что связано с повышением глобального спроса, улучшением персонификации, расширением линейки маркетинговых продуктов на основе первичных данных, а также увеличением использования Adobe Sensei", - указывает эксперт.

По прогнозам руководства компании, выручка в следующем квартале увеличится на 19%, разводненная non-GAAP EPS - на 13,67%, до $3,18, что превышает ожидания рынка. "Мы рассматриваем результаты компании за отчетный период как сильные: Adobe сохраняет значительный импульс роста, который, впрочем, будет постепенно замедляться на фоне нормализации спроса. Мы позитивно оцениваем ставку эмитента на развитие продуктов в сфере 3D и решений для работы с видеоконтентом, включая приобретение Frame.io. На наш взгляд, это будет способствовать росту продаж. Мы повышаем целевую цену акций ADBE до $588 за бумагу. Рекомендация - "держать", - заключает стратег "Фридом Финанс".

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