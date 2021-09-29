"Финам" рекомендует покупать акции и ADR Endesa SA с целевыми ценами на 12 месяцев €22,21 (потенциал роста 26,1%) и $13,44 (потенциал роста 21,7%) соответственно, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Акции Endesa выглядят сильно недооцененными с фундаментальной точки зрения, - отмечает аналитик "Финама" Александр Ковалев. - Компания планирует масштабные инвестиции в ВИЭ-генерацию и уже к 2023г хочет довести долю углеродно нейтральной выработки до 65% от установленной мощности. Строительство зарядных точек, декомиссия угольных станций и план капитальных инвестиций на € 7,9 млрд до 2023г создают дополнительные драйверы роста стоимости, которые могут быть в меру ограничены действиями испанского правительства".

Эксперт указывает на следующие факторы привлекательности компании:

- Endesa планирует стать одной из лидирующих компаний в области зеленого перехода в континентальной Европе. Согласно стратегии компании, к 2023г около 65% всей ее установленной мощности будет приходится на углеродно нейтральную генерацию. Вводы в эксплуатацию ВИЭ (СЭС и ВЭС) до 2023г в совокупности составят 3,9 ГВт, а мощность закрываемых угольных электростанций за тот же период будет эквивалентна 2,5 ГВт. Это, по мнению Ковалева, приведет к тому, что абсолютная мощность ВИЭ-генерации компании уже через 3 года достигнет 11,7 ГВт.

- Капитальные инвестиции в 2021-23гг составят € 7,9 млрд, а до конца 2030г - около € 25 млрд. Главными компонентами CAPEX станут упомянутое выше строительство ВИЭ-мощностей, а также обновление сетей с целью повышения их надежности и степени использования интеллектуальных технологий контроля и управления. Аналитик "Финама" полагает, что данные инвестиции должны положительно сказаться и на объеме продаж электроэнергии в будущих периодах, и на объеме потерь в сетях.

- Несмотря на изменение дивидендной политики, предполагающей снижение нормы выплат до 80% в 2021г и до 70% в 2022г, компания сохраняет крайне привлекательный уровень дивидендной доходности, который может составить 6,75% на горизонте NTM.

- Endesa планирует довести число публичных и частных зарядных станций до 56 тыс. к концу 2023г. Компания установит более 6,5 тыс. новых точек зарядки в общественных местах в рамках поддержки роста рынка электромобилей, что создает существенный драйвер роста выручки с учетом увеличивающейся популярности электрокаров в ЕС.

Endesa - испанская электроэнергетическая компания, базирующаяся в Мадриде. Компания ведет свою основную деятельность на португальском и испанском рынках, а также продает электроэнергию и газ в другие страны Европы.