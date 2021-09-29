"Финам" открыл торговую идею: покупать акции TotalEnergies с целью $62

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции TotalEnergies с целевой ценой $62 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: $43,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Баррель нефти марки Brent с начала текущего года подорожал на 40%. Инвесторы все еще опасаются дальнейшего распространения новых штаммов COVID-19, однако в долгосрочной перспективе поддержку ценам на нефть окажет восстановление мировой экономики. Это означает, что спрос на нефть усиливается, а предложение не может его удовлетворить в полной мере. Спрос на бензин, дизельное топливо и авиакеросин будет расти по мере того, как все больше людей будет возвращаться к нормальной жизни, активнее путешествовать, ездить на учебу и на работу", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения после закрепления выше уровня сопротивления открывается тренд на продолжение обновления максимумов текущего года. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью $62. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $43,5 риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7", - указывают аналитики "Финама".

TotalEnergies - французская нефтегазовая компания, четвертая по объему добычи в мире после Royal Dutch Shell, British Petroleum и ExxonMobil. Штаб-квартира расположена в Париже.

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