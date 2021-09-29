Индекс Мосбиржи закроет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 4040-4090п - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи закроет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 4040-4090 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Отечественный фондовый рынок в очередной раз демонстрирует эластичность к шокам благодаря высокому уровню ликвидности. В этой связи рассчитываем на выход в плюс в среду. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи - 4040-4090 пунктов", - отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке Александр Осин.

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