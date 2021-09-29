.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Уход котировок нефти ниже уровня $75/барр. пока маловероятен - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
29 сентября 2021 года 12:19
Уход котировок нефти ниже уровня $75/барр. пока маловероятен - ПСБ
Уход котировок нефти марки Brent ниже уровня в $75 за баррель пока маловероятен, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть марки Brent во второй половине вторника перешли к снижению на фоне крепкого доллара. Глава ФРС на банковском комитете в очередной раз подчеркнул о готовности сворачивать программу стимулов в скором времени, что способствовало росту доллара до максимумов с ноября 2020 года. Статистика от API также добавила негатива. Если статистика от Минэнерго США выйдет в среду аналогичной, для котировок нефти появится еще одна причина для снижения. Дополнительным негативом для сырья выступает понижение прогнозов по экономике Китая на текущий год от ведущих банков из-за рисков по сектору недвижимости и энергокризиса. На наш взгляд, так как нефть довольно сильно перекуплена, снижение еще может инерционно продолжиться, но пока ниже $75 за баррель по нефти марки Brent не ожидаем", - отмечает аналитик ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
29 сентября 2021 года 18:31
Акции российских девелоперов сохраняют привлекательность, отмечается в комментарии аналитика "Финама" Наталии Пырьевой. "Результаты за первое полугодие 2021г у всех ключевых российских застройщиков ("Эталон", "Группа компаний ПИК", "ЛСР", "Самолет") вышли на порядок выше значений за аналогичный... читать дальше
.29 сентября 2021 года 17:33
SPO ГК "ПИК" является позитивным сигналом для инвесторов, говорится в комментарии "Финама". "Группа компаний ПИК" проводит публичное размещение квазиказначейских обыкновенных акций компании, принадлежащих ее "дочке" ООО "ПИК Инвестпроект", отмечается в комментарии. Предложение включает в себя... читать дальше
.29 сентября 2021 года 17:09
"Фридом-Финанс" повысил целевую цену акций Adobe Inc. до $588 за штуку и подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг компании, говорится в комментарии инвесткомпании. "Компания Adobe отчиталась за третий квартал, представив сильные финансовые результаты, при этом эмитент зафиксировал... читать дальше
.29 сентября 2021 года 16:41
"Финам" рекомендует покупать акции Chinasoft International с целевой ценой 16,33 гонконгского доллара (HKD) на горизонте до июля 2022г, что предполагает потенциал роста на 17,6%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Сотрудничество с Huawei стало для компании Chinasoft золотой... читать дальше
.29 сентября 2021 года 16:13
"Инвестиционный банк Синара" рекомендует держать акции Microsoft Corp. с целью $310 за штуку, что предполагает потенциал роста 5% от текущих уровней, сообщается в обзоре банка. Инвесторы по достоинству оценили переход клиентов Microsoft на удаленную работу, и котировки компании за год выросли на... читать дальше
.29 сентября 2021 года 15:43
Ухудшение ситуации в случае холодной зимы уже заложено в котировки природного газа, полагает главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Норберт Рюкер. "Рынки энергоносителей остаются в центре внимания, поскольку цены на природный газ и нефть... читать дальше
.29 сентября 2021 года 15:05
"Финам" рекомендует покупать акции и ADR Endesa SA с целевыми ценами на 12 месяцев €22,21 (потенциал роста 26,1%) и $13,44 (потенциал роста 21,7%) соответственно, говорится в комментарии инвесткомпании. "Акции Endesa выглядят сильно недооцененными с фундаментальной точки зрения, - отмечает... читать дальше
.29 сентября 2021 года 14:16
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции TotalEnergies с целевой ценой $62 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: $43,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Баррель нефти марки Brent с начала... читать дальше
.29 сентября 2021 года 13:52
Уход котировок нефти марки Brent существенно ниже $76 за баррель на текущей неделе маловероятен, считают аналитики Банка "Санкт-Петербург". "Постепенное восстановление работы нефтяных объектов в Мексиканском заливе после ураганов оказывает давление на котировки "черного золота". Такой процесс... читать дальше
.29 сентября 2021 года 13:37
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4350-4400 пунктов, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Фридом Финанс" Ильи Зубкова. "Накануне индекс S&P 500 не смог удержаться выше 50-дневной скользящей средней. RSI также указывает на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.