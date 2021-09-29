Шансы на укрепление рубля до 71-72 руб./$1 на горизонте до конца 2021г пока сохраняются - BCS Express

Шансы на укрепление курса рубля по отношению к доллару до уровней 71-72 руб./$1 на горизонте до конца текущего года пока сохраняются, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Несмотря на общемировой рост волатильности, курс пары USD/RUB выглядит относительно стабильным. Девальвационные импульсы по рублю в последние месяцы становятся все более короткими. Если бы не бюджетное правило и ежедневные покупки валюты со стороны ЦБ, то курс уже мог бы спокойно опуститься ниже 70 руб./$1. С другой стороны, более высокий курс способствует росту маржинальности российских экспортеров. На горизонте до конца года еще возможно снижение доллара к 71-72 руб./$1. При этом высокие цены на нефть и бюджетное правило "защищают" от сильного роста курса даже в случае ухудшения внешней конъюнктуры", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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