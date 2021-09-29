Рубль краткосрочно может продолжить торги в диапазоне 72,5-73,5 руб./$1 - "Локо-Инвест"

Рубль в паре с долларом может продолжить торги в диапазоне 72,5-73,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии "Локо-Инвеста".

"Очевидно, что при текущих ценах на энергоносители (даже после их снижения от максимумов) рубль находится далеко позади своих конкурентов в рейтинге неустойчивости у основных инвесторов. Локальные потоки во вторник были смешанными: массивные продажи экспортеров тут же выкупались, указывая, что спрос на валюту также остается высоким. Мы по-прежнему считаем, что серьезных рисков у рубля нет, несмотря на возможный рост доллара и базовых ставок на мировом рынке. Экономика, обладающая крайне умеренным потенциалом роста ВВП в среднесрочном периоде при ответственной монетарной/бюджетной политике, обеспечивает инвесторам в рубль/госбонды довольно приемлемый показатель риск/доходность. Поэтому больших оттоков от нерезидентов, по нашему мнению, не происходит. Рубль в таких условиях краткосрочно может и далее торговаться в диапазоне 72,5-73,5 руб./$1", - пишет директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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