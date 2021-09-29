Вероятно сохранение давления на акции IT-сектора рынка США в ближайшее время - ITI Capital

Вероятно сохранение давления на акции компаний IT-сектора на рынке бумаг США в ближайшее время, считают аналитики ITI Capital.

Индекс S&P 500 во вторник опустился на 2% в условиях падения спроса на риск, Nasdaq - на 2,8% - снижение индексов стало максимальным с мая и марта соответственно, констатируют эксперты инвестиционной компании. Инвесторы продавали акции FANMAG и других компаний технологического сектора, секторов коммуникационных услуг, потребительских товаров и финансовых услуг. Нефтегазовый сектор единственный вышел в плюс благодаря недавнему удорожанию базовых сырьевых товаров, отмечают аналитики.

"Доходность американских 10- и 30-летних облигаций превысила 1,5% и 2%, соответственно, хотя и не достигла максимумов сессии. Судя по ставке свопа "овернайт", трейдеры ждут первого повышения ставки ФРС раньше, чем прогнозировал регулятор, в сентябре 2022 года. На это указывают комментарии главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который допустил два повышения ставки в следующем году. Рост доходности госбондов и более раннее, чем изначально ожидалось, повышение ставок негативны для акций роста с высокими мультипликаторами, поэтому распродажа бумаг этих секторов продолжится на фоне перехода инвесторов к более дешевым акциям стоимости в целях страховки от инфляции", - указывают в ITI Capital.

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